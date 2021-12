Humánmeteo: nehéz nap vár az ízületesekre

Kedden elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, csendes, de kissé kellemetlen időben lesz részünk. Reggel többfelé párássá, ködössé válhat a levegő, emiatt pedig nehezen indulhat a nap. Napközben a Dunától keletre hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, nyugaton viszont borongós, nyirkos marad az idő. Hiába a frontmentes idő, sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. A frontmentes, ám egyre romló helyzethez köthetően tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak jelentkezhetnek

Elsősorban az ízületi panaszokkal élőknek lehet nehezebb az ébredés, ők intenzívebb fájdalmakat is tapasztalhatnak. Célszerű egy kímélő tornával, a végtagok tehermentes átmozgatásával kezdeni a napot, ezzel csökkenthetőek a tünetek.

Sokaknál jelentkezhetnek ízületi panaszok. Fotó: Getty Images

Az időjárás változásaira érzékenyebbek migrénes fejfájást tapasztalhatnak, jellemzőbben a nap első felében. A vérnyomás-ingadozás keleten lehet gyakoribb, főleg ott, ahol reggel erősebben lehűl a levegő. A rosszullétek többnyire csak átmenetiek, délután már alig jelentkeznek valakinél, aki mégis ezt tapasztalja, annak ajánlott lepihennie kis időre, ha van rá lehetősége.

Most néhány napig nem veszi igénybe markáns légköri hatás a szervezetet. Azonban egyre jellemzőbb, hogy az immunrendszerünk kimerült, a vitaminraktárak kiürültek, ezért egyre gyakrabban tapasztalhatunk ok nélküli fáradtságot, kedvetlenséget. A napos tájakon és időszakokban ezért különösen ajánlott a természetes fényben tölteni az időt, a napfény hatására a D-vitamin képződés elősegítése mellett a kedvünk is jobb lehet, javulhat a hangulatunk és a közérzetünk, ezzel együtt pedig a szellemi teljesítőképességünk is.

A légszennyezettség is romolhat, a nagyvárosokban és északkeleten kismértékben meghaladhatja a szállópor koncentrációja az egészségügyi határértéket. Lehetőség szerint kerüljük el a forgalmasabb közlekedési csomópontokat.