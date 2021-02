Humánmeteo: nehéz nap vár az ízületesekre

Holnap frontmentes időre számíthatunk, a hosszabb-rövidebb napos időszakok pedig javítják a hangulatot és a közérzetet. A kifejezetten hideg, helyenként nyirkos reggel és a hűvös nappal is okozhatnak panaszokat. Melegedés nem várható, napközben is 5 fok alatt marad a hőmérséklet. A hideg téli idő által kiváltott terhelésekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétfőn az ízületeseknek lehetnek tüneteik. Fotó: Getty Images

Markáns tünetek nem várhatók

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők számíthatnak fájdalmaik felerősödésére. Ha érintettek vagyunk, kezdjük a napot egy könnyed, tehermentes tornával, vigyázva arra, hogy ne erőltessük túl az ízületeket. Emellett az is fontos, hogy óvjuk a karokat és a lábakat a hidegtől, a vastag ruhákkal pedig a megfázást is megelőzhetjük. Afejfájásfelerősödése szintén jellemző lehet, főként a nap második felében. Markáns tünetek nem várhatók, de a következő napokban tartósan is előfordulhatnak.

A levegőben kis mennyiségben megtalálható a mogyoró és az éger pollenje, de tüneteket nem okoz. A levegőminőségben romlás várható, a forgalmasabb helyeken és a mélyebb völgyekben megemelkedhet a szállópor koncentráció.