Humánmeteo: nehéz nap vár az ízületesekre

Holnap országszerte sok felhővel indul a nap, nyirkos lesz a levegő. Helyenként ködfoltok is előfordulnak, és a hőmérséklet is a kellemetlen tartományban alakul. Ebben a lehangoló, szürke időben több panasz is jelentkezhet, sokakon kedvetlenség lehet úrrá. A tartósan hideg és szürke időszak negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Nehéz nap vár az ízületesekre szerdán. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett általánosan jelentkezhet fejfájás, a hidegebb idő miatt pedig az ízületi bántalmakban szenvedők tünetei is felerősödhetnek. Elsősorban a kopásos jellegű fájdalmak intenzitása fokozódik, már reggel érdemes egy könnyed, tehermentes átmozgatással kezdenünk a szimptómák mérséklése érdekében.

Most különösen fontos az immunrendszer támogatása

A hideg, gyakran nyirkos idő kedvez a fertőzések terjedésének, egyre többen szenvednek felső légúti és influenzaszerű megbetegedésekben. Azimmunrendszertámogatása ezért most különösen fontos, főleg kisgyermekek és idősek esetén. A fertőzéseknek gátat szabhat, ha kerüljük a tömeget, és rendszeresen megmossuk a kezünket. A szabadtéri programokat az ország nagy részén nem zavarja csapadék, de a hő- és komfortérzet alacsony. A légszennyezettség tovább emelkedik.