Humánmeteo: nehéz nap vár az ízületesekre

Pénteken ismét nem alakul kedvezően az élettani helyzet. A nyirkos, borongós időben kedvetlen, lehangolt lehet, ezért előfordulhat, hogy reggel álmosan, fáradtan ébredünk. Az átlagosnál hűvösebb az idő, és ez még napokig így maradhat. A párás levegőből ködszitálás is előfordulhat. A fényszegény idő gyengíti az immunrendszert, a fertőzésveszély-térképet a Meteo Klinikán tekinthetjük meg.

Ízületi bajokat okozhat a párás idő

A párás levegő kedvez a kórokozók terjedésének, ezzel együtt ha nem öltözik megfelelően, akkor a megfázás veszélye is növekszik. Az őszi, egyre hidegebb időszakban a szokottnál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vitamin-utánpótlásra: fogyasszunk naponta legalább háromszor friss zöldséget és gyümölcsöt. A fertőzésveszély most is nagy, éppen ezért a megfelelő higiénia betartása létfontosságú. Az ízületi panaszokkal élőket is megviseli a párás időszak, hogyha mi is ebbe a csoportba tartozunk, akkor továbbra se hanyagoljuk a reggeli, kímélő átmozgatást, de az is jót tesz, ha folyamatosan melegen tartjuk a sajgó végtagokat.

A párás idő miatt az ízületi panaszok is felerősödhetnek. Fotó: Getty Images

A szabadtéri programok nem javasoltak, de ha mégis ki kell menni, akkor vastagabb, réteges öltözet javasolt. A légszennyezettség növekszik.