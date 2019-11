Humánmeteo: nehéz időszakra készülhetünk

Csütörtökön nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy kellemes időben pihenhet a szervezetünk. Főként reggel és még az ezt követő időszakban is a kopásos jellegű ízületi panaszok felerősödésére lehet számítani - írja a Meteo Klinika.

Az arra hajlamosaknál felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Fotó: iStock

Hangsúlyozzák, az ilyen jellegű humánmeteorológiai tünetekkel élők sajnos tartósabb nehéz időszakra készülhetnek. A végtagfájdalmak csökkentése érdekében javasolt a napot egy könnyed, tehermentes átmozgatással kezdeni. Az időnként erős légmozgás hatására fejfájás jelentkezhet, emellett ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé is válhat. S, ha mindez még nem lenne elég, vérnyomás-ingadozásra is számítani lehet.

Az elmúlt napokban számos front vonult át felettük alaposan igénybe véve a szervezetünket, ami így legyengülhetett, fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben. Érdemes ilyenkor növelni a C-vitamin bevitelét, s az étrendbe is igyekezzünk beépíteni az ezt tartalmazó ételeket, például a citrusféléket és a csipkebogyót. Már napközben is 15 fok alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig a többfelé élénk szél is ront.