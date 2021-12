Humánmeteo: nehéz időszak kezdődik

Egyre többfelé kisüt a nap, megszűnik a csapadék, és a nyirkosság is. Ezzel együtt a hőmérséklet is emelkedésnek indul, a megélénkülő széllel egyre enyhébb légtömegek érkeznek. A melegedéshez köthető panaszok az egész hétvége alatt kitarthatnak - írja a Meteo Klinika.

Melegedés kezdődik, a napsütés kedvezően hat majd a közérzetünkre. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy először a magasabb légrétegekben, majd a talajon is jelentős melegedés kezdődik, ami a melegfrontra fokozottan érzékenyeknél okozhat tüneteket. Ha migrénesek vagyunk, akkor is készüljünk arra, hogy most több napig tartófájdalomis felléphet, sőt, szombaton még romolhat is a helyzet. A keringési és a vérnyomáspanaszok is megszaporodhatnak, többször is jelentkezhet múló rosszullét, szédülés. Az emésztési problémák szintén egyre intenzívebbek lehetnek, elsősorban puffadást és hasi diszkomfortérzetet tapasztalhatunk.

Ilyenkor is könnyű megfázni

A hirtelen érkező, az ilyenkor szokásosnál több fokkal enyhébb időben is könnyen megfázhatunk, ha nem vigyázunk magunkra. Nagyon fontos, hogy folyamatosan erősítsük immunrendszerünket.

h i r d e t é s

A levegőminőség javul, de egyes széltől védett körzetekben a szálló por mennyisége még mindig meghaladhatja az egészségügyi határértéket. Noha enyhül az idő, északkeleten még alacsony lehet a hőérzet, a komfortérzet pedig inkább csak délen javul számottevően. A napsütés viszont kedvezően hat a közérzetre és a hangulatra.