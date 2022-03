Humánmeteo: napos időben fog görcsölni a fejünk

Pénteken frontmentes időre számíthatunk, azonban továbbra is szokatlanul hideg levegő áramlik a térségünkbe. Állandósulnak a keményebb reggeli fagyok, és a kitavaszodás helyett a délutáni hőmérséklet is inkább a február elejit idézi. A rendkívüli légköri helyzethez nehezen tud alkalmazkodni a szervezet, ezért nem csoda, ha ön is tapasztal különféle tüneteket! A száraz hidegben jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Pénteken erős fejgörcsre lehet számítani az arra érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy amennyiben hajlamos a fejfájásra, akkor most még a napsütés ellenére is tapasztalhatja, hogy a tünetei akár naponta többször is felerősödnek. Elsősorban a fejgörcse lehet erős, de ha keleten él, akkor akár migrénnek is küzdhet. Érdemes a szokásosnál több folyadékot fogyasztania, a cukros üdítőket azonban most kerülje!

A keringési problémák és a rosszullétek szintén nagyon gyakoriak ebben a légköri helyzetben. Állapottól függően múló, vagy akár tartós rosszullét is felléphet, ami az egész napját elronthatja. Próbálja tudatosan kerülni a stresszt, ezzel együtt kímélje magát minden olyan területen, ahol csak tudja. Ízületeit tartsa folyamatosan melegen, ezzel mérsékelheti a végtagfájdalmakat.

Az immunrendszert is nagy terhelés éri, nagyon fontos a rendszeres vitaminbevitel és a pihenés. A szabadban ingadozó lesz a hőérzet, alacsony a komfortérzet és főleg reggel nagy a megfázásveszély. Réteges, az előző napokhoz hasonló öltözet javasolt. A napsütés a közérzetre és a hangulatra jó hatással lehet, használja ki, és jól felöltözve töltsön minél több időt a friss levegőn!

Az allergiásoknál a mogyoró, az éger és a ciprusfélék pollenjei okozhatják a legtöbb panaszt. Allergiásként mérsékelje a hús- és a tejtermék-fogyasztást, autózás közben pedig tartsa felhúzva az ablakokat! Reggel és estefelé nem kell tünetekkel számolni, inkább délután jelentkezhet szemirritáció és orrfolyás.