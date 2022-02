Humánmeteo: nagyot változik az időjárás

Hétfőn északnyugat felől éri el térségünket egy újabb kettősfront. Ismét befelhősödik az ég, szórványosan esőre is számíthatunk, és ismét sokfelé erős lökések kísérik a szelet. A frontérzékenyek helyzete már egy hónapja nagyon nehéz, ráadásul a folyamatos frontterheléshez nem lehet hozzászokni. Az ilyenkor tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megterhelő lesz a kettősfront

A hosszú téli időszak végén a szervezetünk is igényli a pihenést, de a hétfői kettősfront ismét nagy terhelést ró az érzékenyekre. A rosszullétek, a szédülések naponta többször is felléphetnek, a hét első munkanapján kifejezetten dekoncentráltnak, enerváltnak érezhetjük magunkat. Csökken a fizikai és a szellemi munkavégző-képesség, emiatt pedig nyűgösek, idegesek is lehetünk.

A hétfői kettősfront ismét nagy terhelést ró az érzékenyekre. Fotó: Getty Images

Afejfájásnagyobb eséllyel a nap második felében lehet erősebb, a vérnyomáspanaszok azonban reggeltől estig egyformán fennállhatnak. Fontos, hogy most is gondoskodjunk a rendszeres folyadékbevitelről, erre a célra a legjobb a tiszta víz, de a levesek, meleg teák is megfelelőek.

A szabadban romlik a komfortérzet, tartsunk magunknál esernyőt, mert szórványos csapadékra is készülni kell. A szeles tájakon az érzett hőmérséklet több fokkal a mért értékek alatt alakul!

A közlekedők dolgát a csökkent figyelem, a szétszórtság ronthatja, a csapadékos területeken pedig csúszóssá válhat az úttest. Vezessünk mindig az útviszonyoknak megfelelően!