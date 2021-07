Humánmeteo: nagyot változik az időjárás

Csütörtökön délelőtt a napsütés mellett a megnövekvő felhőzetből északkeleten várható zápor, zivatar. Délután a napsütést gomolyfelhők zavarják, és már csak keleten, északkeleten valószínű csapadék. Mérsékelt lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 34 fok között alakul. A szélsőséges időjárásban jelentkező tünetekről és a védekezésről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A változó időben erős terhelés éri a szervezetünket csütörtökön. Fotó: Getty Images

Nyugaton több helyen már 30 fok alatt tetőzik a hőmérséklet, ami némi megkönnyebbülést jelenthet, de az erősebben érvényesülő fronthatás fokozottan megterheli a frontérzékenyeket. Keleten sokfelé marad még az erős kánikula, miközben itt is érezhetővé válik a front hatása. Ez együtt különösen megterhelő, a nagy melegben megnő a sztrókok és infarktusok gyakorisága. Ne hagyjuk magukra idős, beteg rokonainkat, ismerőseinket, segítsünk nekik a mindennapi feladatok elvégzésében - a hőség és a front következményei életveszélyesek lehetnek! Főleg a szívbetegeket és a vérnyomáspanaszokkal élőket viseli meg a folyamatos meleg.

Aki megteheti, annak érdemes vízpartra, strandra mennie, de itt is kerülni kell déli tűző napot. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű kalapot, a kisgyerekekre pedig szintén tanácsos világos színű sapkát adni. Ők nehezebben viselik a hőséget is, valamint nem érzékelik a veszélyt, a szomjúságot sem, ezért nagyon vigyázzunk rájuk. Az UV-sugárzás értéke a déli órákban eléri a nagyon erős fokozatot, a tűző napon akár 15-20 perc alatt is komoly bőrégést szenvedhetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület fényvisszaverő hatása által.

Az autós közlekedésben a záporok, zivatarok miatt változatos útviszonyokra, kell felkészülnünk, de keleten a nagy melegben sokaknál koncentrálási problémák is jelentkezhetnek. Zavaró lehet afejfájásis, elvonja a figyelmet. Vezessünk tehát lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot, valamint iktassunk be rövid pihenőket, ezzel is csökkentve a balesetek kockázatát. Az utastérben semmilyen élőlényt ne hagyjunk őrizetlenül magára parkolás közben!