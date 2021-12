Humánmeteo: nagyon rosszul hat ránk a melegfront

Kedden kezdetben gyengébb, majd egyre erősödő melegfronti hatás várható, csapadék is érkezik. Eleinte előbukkan a nap, majd délután már a felhőké lesz a főszerep. Többfelé előfordul eső, havas eső, néhol hó, a szelet is élénk, erős lökések kísérik. A fronthatás azonban nemcsak a csapadékos tájakra korlátozódik, hanem országszerte jellemző lesz. A melegfronthoz köthetően tapasztalható panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden melegfronti hatás érvényesül, ami nagyon megvisel majd minket. Fotó: Getty Images

Álmatlanok, nyugtalanok lehetünk kedden

Az idő előrehaladtával egyre többen tapasztalhatnak migrénes fejfájást, melyet az élénk, olykor erős szél még tovább fokoz. Álmatlanság, alvászavarok, nyugtalanság is jelentkezhet, jelentősen csökkenhet a koncentrációképességünk, valamint felerősödhetnek a különféle gyulladásos panaszaink is. Az élénk, erős légmozgás hatására ingerlékenységet, ok nélküli feszültséget is tapasztalhatunk. Délután a felhősebb idő kissé kedvetlenebbé is teheti az érzékenyebbeket.

A szeles vidékeken csökken a légszennyezettség, de a szélvédett völgyekben most is magas lehet a szálló por koncentrációja. Különösen a légúti megbetegedésekkel élők és az asztmások számára nehéz ez az időszak, tovább fokozódhatnak a panaszaik. Köhögési inger, nehézlégzés, szemkönnyezés jelentkezhet, a kisgyerekek számára is nagyon káros ez az állapot.

A közlekedésben a melegfront miatt figyelmetlenebbek, bágyadtabbak is lehetünk a szokásosnál. Amikor úgy érezzük, hogy szükséges, tartsunk rövid pihenőt, engedjünk be friss, oxigéndús levegőt az utastérbe! A napos vidékeken emellett a napsütés is zavaró lehet időnként, délután pedig nedves útszakaszok is előfordulnak.