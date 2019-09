Humánmeteo: nagy változás jön kedden

Kedden napközben egyre többfelé erős hidegfront alakítja a humánmeteorológiai helyzetet, ami véget vet a hétvégi strandidőnek. Csak lassan halad kelet felé, a front nyomában pedig hidegfront jellegű tünetek jelentkeznek az érzékenyebbeknél - írja a Meteo Klinika. Sokfelé akár 10, 15 fokos is lehet a hőmérséklet-csökkenés, az intenzív változás pedig a frontérzékenyeken kívül másoknak is megterhelő. A vérnyomás-ingadozás, keringési problémák mellett erős fejfájás, izom- és hasi görcsök léphetnek fel, növekszik az infarktusveszély. A mindenórás kismamáknál akár a szülés is beindulhat. A keleti tájakon élőket a magas páratartalom, azaz a fülledtség is terheli, az idősek, szívbetegek és légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai tovább fokozódhatnak.

Csökken a levegő pollentartalma

Északon és nyugaton lehetnek legintenzívebbek a problémák, az ott élők ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetnek az időjárás miatt. Mindenkinek ajánlott a sok pihenés és a nyugalom, a kimerült szervezetet érő hatások intenzívebben jelentkeznek. A megterhelőbb tevékenységeket inkább halasszuk el pár nappal, ugyanis néhány napig egy élettanilag nyugodtabb időszak következik a front mögött.

Erősfejfájásés görcsös panaszok jelentkezhetnek. Fotó: 123rf

Az UV-sugárzás mérsékelt marad. A hidegfront mögött erősen csökken a levegő pollentartalma, az allergiások átmenetileg fellélegezhetnek. A Tiszántúlon azonban még tapasztalhatunk tüneteket a parlagfű pollenje miatt.

A közlekedést többfelé csapadék, a csökkent menetstabilitás mellett a letört faágak is balesetet okozhatnak. Sokfelé nedves, csúszós útszakaszokkal is találkozhat, vezessünk lassabban, óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot. Keleten a front előtti fülledt kánikulában még szétszórt, figyelmetlen sofőrök is fokozzák a balesetveszélyt.