Humánmeteo: nagy lesz a hőingás

Hétfőn nem érvényesül fronthatás, reggel most is képződhetnek ködfoltok, amik idején kifejezetten hideg is lesz, de délutánra jelentősen emelkedik majd a hőmérséklet, és az előző napokhoz képest többfelé süt majd ki a nap is. A nagy napi hőingás többek számára megterhelő lehet - írja a Meteo Klinika.

A ködös, hűvös reggel után kisüt a nap. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a több napja tapasztalható eseménytelen humánmeteorológiai helyzetnek köszönhetően szervezetünket nem érik markáns hatások, ebből joggal gondolhatjuk, hogy jó alkalom nyílhatna a regenerálódásra - ám most csak az egészségesek számolhatnak problémamentes napokkal. Reggel a nyirkos tájakon továbbra is számítani kell arra, hogy felerősödnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, amik napközben a hosszabb ideig borongós, párás tájakon sem szűnnek meg teljesen.

Markánsabb panaszokat a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők is tapasztalhatnak, ők is a reggeli órákban. A nyirkos levegő irritálhatja a légutakat, a kórokozók is jobban terjednek ilyenkor.

A nagyvárosokban megemelkedhet a légszennyezettség, elsősorban a nitrogén-oxidok és a szállópor feldúsulására lehet számítani. A forgalmas közlekedési csomópontokat érdemes elkerülni, különösen a reggeli órákban.

