Humánmeteo: nagy lehűlés érkezik

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. augusztus 31. 14:29 Módosítva: 2020. augusztus 31. 14:44

Kedden hideg levegő áramlik be a térségbe, a vasárnaphoz képest 15 fokkal is hűvösebb lehet. Csapadékra is számíthatunk, illetve egyre fokozódik a szélterhelés.

