Humánmeteo: nagy hőingás jön

Holnap folytatódik a frontmentes idő, ráadásul melegszik a levegő, ami sokak közérzetét javíthatja: a napsütés hatására élénkebbek, vidámabbak lehetünk, javul a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is - írja a Meteo Klinika. Ugyanakkor reggel a hűvös időben a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők végtagfájdalmakat tapasztalhatunk.

Napközben gyorsan melegszik a levegő, nagy lesz tehát a napi hőingás, ami kisebb keringési és szívproblémákat okozhat. Ha érzékenyek vagyunk rá, akkor vérnyomás-ingadozás, szaporább szívverés jelentkezhet, ebben az esetben nem tanácsos megterhelő fizikai munkát végeznünk.

A csütörtöki nagy hőingás sokakat megviselhet. Fotó: Getty Images

Az allergiásoknak se lesz könnyű a csütörtök

Az UV-sugárzás a déli órákban is már többnyire a mérsékelt tartományban alakul, inkább csak az érzékenyebb bőrűeknek szükséges a magas faktorszámú fényvédő szerek használata. A pollenszint tovább emelkedik, a melegben fokozott a növények pollenszórása. Jelenleg a parlagfű okozza a legtöbb panaszt, most van a virágzásának a csúcsidőszaka. Az allergiások egész nap kerüljék a mezőket, réteket, és lehetőleg gyakrabban mossanak hajat. A közlekedésben a meleg miatti szétszórtság, bágyadtság is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Tartsunk gyakran pihenőt, ilyenkor frissítsük fel magunkat.