Humánmeteo: nagy a hőguta veszélye

Szombaton országszerte folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet többfelé meghaladja a 30 fokot, és a nagyvárosokban a nappali meleg mellett az éjszakák is alig hoznak felfrissülést. A legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk hűvös, zárt helyen, a tűző napsütést pedig mindenképpen kerüljük! Az izzadás során sok folyadékot veszíthetünk, pótlásáról ásványvízzel, gyümölcsteával, gyümölcslevesekkel és lédús zöldségekkel, gyümölcsökkel gondoskodjunk - tanácsolja a Meteo Klinika. A folyadékigény testtömegtől függően akár 3-4 liter is lehet naponta, amennyiben pedig fizikai munkát végzünk, akár ennél is több. Ennek elmulasztása a kiszáradás mellett akár hőgutát is kiválthat, emellett a napszúrás veszélye is fokozottan fennáll!

A kánikulában figyeljünk négylábú társainkra is, őket is megviseli a hőség! Fotó: Getty Images

Csuklóra, tarkóra tett vizes zsebkendővel, vízpermettel hűthetjük magunkat, szívbetegek, illetve keringési és vérnyomás-panaszokkal élők mindenképp tegyék meg ezeket az óvintézkedéseket. A pihenés is nagyon fontos, mindenféle fizikai igénybevétel kimerítő lehet. A szervezet nehezen alkalmazkodik a tartós forrósághoz, éppen ezért a gyomrunkat ne terheljük nehéz ételekkel, helyettük kímélő, frissítő fogásokat válasszunk.

Figyeljünk a gyerekekre!

Ha szabadtéri programot, strandolást tervezünk, ne feledjük, hogy a nagyon erős, 7-est meghaladó UV-sugárzás akár 15-20 perc alatt is károsíthatja a bőrt. 40-es faktorszámú fényvédő szerekkel védekezzünk, de az a legjobb, ha ilyenkor egyáltalán nem merészkedünk ki huzamosabb ideig a tűző napra. A napszúrás elkerülése érdekében könnyű kalappal fedjük a fejünket, a gyerekekre pedig szintén tanácsos világos színű sapkát adni. Ők nehezebben viselik a hőséget is, valamint nem érzékelik a veszélyt, a szomjúságot sem, nagyon vigyázzunk rájuk!

Rossz hír az allergiásoknak, hogy nő a pollenszint, ezért orrfolyást, tüsszögést és nehézlégzést tapasztalhatnak. A legtöbb panaszt a csalánfélék, az útifű és a kültéri allergén gombák okozzák, de már néhol a parlagfű pollenje is megjelenhet a levegőben.

A közlekedésben nem csak a napsütés lehet zavaró, a nagy melegben koncentrálási problémák, a fáradtság miatt ingerültség léphet fel. A balesetveszély tehát emiatt is növekszik, szánjunk hosszabb időt az utazásra, inkább iktassunk be több pihenőt! A napon hagyott járművek rendkívül felforrósodhatnak, semmiféle élőlényt ne hagyjunk benne! Helyenként egy-egy zivatar előfordulhat, ezek területén nedves, csúszós útburkolat miatt növekszik meg a féktávolság, legyünk hát körültekintőek!