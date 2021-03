Humánmeteo: múló rosszullétek kínozhatnak

Kedden front nem érkezik, a hideg reggel azonban még mindig jellemző lesz, többfelé fagypont alá hűl a levegő. Napközben ismét melegedés zajlik, délután már kellemesebb lesz a hőérzet, amit most élénk szél sem fog rontani. Múló rosszullétek azonban többször is felléphetnek. A fagyos reggelek és a nagy napi hőingás igénybe veszi a szervezetünket, és gyengíti az immunrendszert: ha kíváncsi, hogy az országban hol mekkora a fertőzésveszély, nézze meg a részleteket a Meteo Klinika térképén.

Kedden többször felléphetnek múló rosszullétek. Fotó: Getty Images

Migrén és alvásproblémák jelentkezhetnek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a fokozottan érzékenyek eleinte tapasztalhatnak enyhébb tüneteket, de például az izom- és hasi görcsök fokozatosan mérséklődnek. A nap második felétől ismét erősödő migrént tapasztalhatunk - a fájdalmak a délnyugaton élőknél jelentkezhetnek hosszabb ideig. Emellett alvásproblémákkal küzdhetünk, és nem csoda, ha a napok óta tartó változékony időszak miatt már nehezen viseljük a kialvatlanságot. Erősfejfájásis gyötörhet minket, ezért továbbra is több folyadék, lehetőleg ásványvíz fogyasztása javasolt. Keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, kisebb rosszullét jelentkezhet, a tünetek várhatóan csak estére mérséklődnek számottevően, de akkor is csak átmenetileg.

Nem javasolt ebben a változékony időszakban nehéz ételeket fogyasztani: fektessünk hangsúlyt a napi többszöri, kis adagokban történő étkezésre, a fogások pedig tartalmazzanak több salátát, zöldséget, illetve halat. A hideg reggelen alacsony a hőérzet, vastagabb, de a melegebb délután miatt jól variálható öltözet javasolt. A napsütéses időszakokban javul a hőérzet, erős szél sem csökkenti az érzett hőmérsékletet. A pollenszint délután ismét megemelkedik, az éger és a nyárfa virágpora is okozhat panaszokat, a levegőminőség viszont romlik, északkeleten egészségtelen a levegő.