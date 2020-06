Humánmeteo: migrént okoz a meleg

Holnap pihentetőbb, markáns hatásoktól mentes időre számíthatunk, az előző napokhoz képest pedig némileg javul a munkavégző- és a fizikai teljesítőképesség is - írja a Meteo Klinika. Most bátran belefoghatunk nagyobb erőfeszítést igénylő feladatokba is, és egyébként is jellemző lesz a jobb kedélyállapot, hangulat. Megszűnhet az esetleges vérnyomás-ingadozás is. Azonban ha az átlagnál érzékenyebben reagálunk a melegedésre, akkor migrén kínozhat minket, és fáradékonyabbak lehetünk a megszokottnál.

A fejfájósok biztosan nem pihenhetnek csütörtökön. Fotó: Getty Images

Az allergiahelyzetben újbóli gyors romlás várható. Ebben az időszakban a pázsitfűfélék okozhatják a legtöbb és legintenzívebb panaszt: erre érzékenyként orrfolyást, szemviszketést, könnyezést tapasztalhatunk. Kerüljük a tejtermékek fogyasztását, porszívózzunk gyakrabban, és a lakást is csak a reggeli, vagy a kora esti órákban szellőztessük, így csökkenthetjük a tüneteket.