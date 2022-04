Humánmeteo: migrént hoz a pénteki kettősfront

Pénteken gyenge kettős fronthatás érvényesül, napközben egyre erősebb intenzitással. Fokozatosan beborul az ég, elszórtan elered az eső, de nagy hideg nem lesz. Sajnos ismét egy nehéz nap áll előttünk! A tartós terhelés okozta igénybevétel miatt jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrénes rohamokat is okozhat a kettős fronthatás pénteken. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy április rászolgált a "bolondos" jelzőre: egymást érik a frontok, sajnos szinte egy percig sem pihenhet a szervezetünk. Most tovább folytatódik a rendkívül változékony időjárás, ismét egy kettős front fogja alakítani a humánmeteorológiai helyzetet. A panaszok tehát szokatlanul változatosak és összetettek lehetnek, és a lakosság nagy százalékát is érinthetik! A keringési panaszok és a fejfájás, migrén mellett most a figyelemzavarok és az ok nélküli fáradtság lehet a leggyakoribb, a lehangoltság és a tompaság miatt pedig csökken a teljesítőképesség, és a balesetveszély is rendkívüli módon fokozódik.

h i r d e t é s

Már előző este ajánlott idejében lefeküdnie, ugyanis alvászavar és álmatlanság léphet fel, reggel ezért fáradtan és nyűgösen ébredhet. A tartós fronttevékenység megviselheti, ha szívbetegséggel küzd. Ebben az esetben vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért próbálja tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket, és nyugodt körülmények között tölteni a napot.

A péntek esti óráktól erősödhetnek a tünetek, mert szombaton már intenzív kettős fronthatás hat a szervezetre. Érdemes pihenni, rákészülni a még nagyobb terhelésre. A szélre érzékenyek szintén egyre nehezebben viselhetik a fokozódó panaszokat, amennyiben ön is ide tartozik, fontos, hogy a kímélő programokat részesítse előnyben. A komfortérzeten a nyirkos, fényszegény idő is ront, a hőérzete pedig a mért értékeknél alacsonyabban alakulhat. Helyenként szükség lesz az esernyőkre és a réteges öltözetre.