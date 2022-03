Humánmeteo: migrént hoz a melegedés vasárnap

Vasárnap elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, országszerte kellemes időre számíthatunk. Az anticiklon hatására sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A fagyos reggeli időtől azonban nem szabadulunk meg könnyen, és ismét nagy napi hőingásra készülhetünk. A melegedő, de még mindig hűvös, nagy hőingással járó időben fellépő tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A melegedés hatására a migrénünk is előjöhet. Fotó: Getty Images

Migrén és ingerlékenység

A légköri változások többeknél okozhatnak kisebb panaszokat. Ennek következtében akkor jelentkezhetnek nálunk kellemetlen tünetek, például fejfájás, ha fokozottan érzékenyek vagyunk a szeles időre. Azok, akik a keleti tájakon laknak, kissé ingerlékenyebbek lehetnek a megszokottnál. A melegedés hatására a migrénünk is előjöhet, de szerencsére ezen a napon még csak enyhébb mértékben. A nagy hőingás az időseket és a keringési rendszer panaszaival élőket is megterhelheti.

A levegőben közepes mennyiségben megtalálható a mogyoró és az éger pollenje, illetve sokfelé a ciprusfélék is okozhatnak tüneteket. Emellett a nyárfa pollenszintje is folyamatosan emelkedik. Az allergiások könnyezést, szemviszketést, és tüsszögést is tapasztalhatnak.