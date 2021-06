Humánmeteo: migrénnel támad a meleg

Holnap nyárias időre számíthatunk, a fokozottan érzékenyeknél enyhe melegfrontjellegű tünetekkel. Sok lesz a napsütés, de egy-két helyen záporok is kialakulnak, amik után több fokkal hűvösebb lesz a levegő. A hőmérséklet meghaladja a 25 fokot, erős szél sem csökkenti a hőérzetet. A fáradékonyság egyre többeknél lehet megfigyelhető. A nyárias időben jelentkező leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az érzékenyebbek kissé bágyadtabbak, fáradtabbak lehetnek, de a régen várt nyár hatására a legtöbben inkább pozitív változásokat tapasztalhatunk a közérzetben. Akik viszont nehezen viselik a meleget, most is küzdhetnek enyhébb migrénnel és a már említett koncentrálási problémákkal is.

Sokak tapasztalhatnak migrént szerdán. Fotó: Getty Images

Több helyen nagyon erős lesz az UV-sugárzás

A jó időt ki lehet használni végre vízparti pihenésre, kirándulásra, de akár kerti munkákra is, csökken a fülledtség, ami rontaná a komfortérzetet. Ruházatunk legyen jól szellőző, világos színű, készüljön természetes anyagokból, fejünket is óvjuk szalmakalappal, a napszemüveg pedig legyen UV-szűrős! A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, sőt, többfelé meghaladja a nagyon erős szintet is. A későn jött nyári idő miatt még mindig sokunknak nem sikerült lebarnulni, elszoktunk az erős, tartósabb napsugárzástól is, ezért a szokásosnál is körültekintőbbnek kell lennünk a napon való tartózkodás során. 11 és 15 óra között lehetőleg kerüljük a tűző napot, húzódjunk árnyékba. Ha azonban ez nem megoldható, akkor védjük bőrünket: az érzékenyebb bőrűek és a gyerekek esetében minimum 40-es faktorszámú napolajak használata szükséges, másoknál a 30-as erősségű a megfelelő. A krémezést többször ismételjük meg, és azt is vegyük figyelembe, hogy a vízpartokon megsokszorozódik a minket érő sugárzásdózis.

Fontos tudnivalók allergiásoknak

Sajnos az allergiahelyzet romlik, a meleg, szárazabb időben a levegő pollentartalmában további növekedés várható. A fűfélék okozzák most a legtöbb panaszt: a pázsitfűfélék mellett a csalánfélék felelősek a tünetek nagy részéért, és a lórom is megjelent már. Az érintettek kerüljék el a mezőket, réteket, és ne sportoljanak a szabadban. Amint hazaértek, cseréljék le a ruházatot, és a szellőztetést időzítsék a kora reggeli vagy a késő esti órákra!

A közlekedés során erre kell figyelni

A közlekedést néhol záporok, zivatarok nehezíthetik, nedves, csúszós útszakaszok lehetnek. A zivatarokban erős széllökések is előfordulhatnak, amik csökkentik a menetstabilitást. A napsütés is elvakíthatja a gépkocsivezetőket, ezért mindig legyen nálunk napszemüveg az utazás során!