Humánmeteo: migrénes péntek jön

Pénteken a légköri frontok elkerülik térségünket, markáns hatás nem érvényesül. A párásság napközben helyenként hosszabb ideig is megmaradhat, de nagy csapadék ezen a napon már nem várható. A hőérzet most sem alakul a kellemes tartományban. A nyirkos decemberi idő okozta panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az ízületi panaszokkal élők nyűgösen kelhetnek reggel, de a migrén is egyre gyakoribb lesz. Fotó: Getty Images

Egyre gyakoribb lehet a migrén

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett reggel elsősorban az ízületi panaszokkal élők ébredhetnek nyűgösen, végtagfájdalmaik fokozódhatnak. Amennyiben mi is ettől szenvedünk, akkor a sajgó ízületek visszafogott tornáztatásával érdemes indítani a napot. A ködös idő a hőérzeten is ront, a nyirkosság hatására jelentősen romolhat a komfortérzetünk. A migrén a következő napokban egyre gyakoribb tünet lehet, és enyhébb alvásproblémákat is tapasztalhatunk. Emellett figyelmetlenséget, koncentrálásbeli problémákat is észrevehetünk magunkon.

Kevés helyen várható napsütés

Helyenként hosszabb ideig párás marad az idő, napsütés csak kevés helyen javítja a hangulatunkat. A téli öltözet elengedhetetlen, de nagy csapadékra most nem kell készülni. A légszennyezettségben némi romlás várható, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén dúsulhat fel a szállópor. A sétához válasszunk inkább kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat.