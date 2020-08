Humánmeteo: migrénes lesz a szerda

Szerdán ugyan fronthatás nem érvényesül, azonban a délkeleti tájakon élőket leszámítva országszerte léphetnek fel panaszok a fejfájásra hajlamosak körében - figyelmeztet a Meteo Klinika. A fronthatástól függetlenül már a reggeli órákban ingerlékenyebbé válhatunk, napközben pedig az ingerültség mellé mégfejfájásis társulhat. Az ok nélküli idegesség a hangulatunkra is rányomhatja bélyegét, éppen ezért javasolt előre megtervezni a napirendünket, így elkerülhetjük a felesleges kapkodásból adódó feszültséget.

Sokakat gyötörhet fejfájás szerdán. Fotó: Getty Images

Erős lesz az UV-sugárzás

A szél a hőérzetét kissé rontja, ezért annak ellenére, hogy enyhe időben lesz részünk, könnyen megfázhatunk, főleg a reggeli órákban. Az erős légmozgás elsősorban a Dunántúlon és északon zavarhatja a szabadtéri tevékenységeket, rendezvényeket. Az UV-sugárzás a napos időszakokban nagyon erős lesz, fennáll a leégés veszélye. A déli órákban ezért ne tartózkodjunk hosszabb ideig a napon, és használjunk fényvédő krémet. A felhős tájakon viszont mérsékelt marad az UV-sugárzás.

A pollenterhelés viszont ismét erősödik: elsősorban a parlagfű pollenje okozhat intenzívebb tüneteket az arra érzékenyek körében.