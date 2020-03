Humánmeteo: migrénes csütörtök jön

Holnap frontmentes időszak veszi kezdetét, azonban a légköri változások többeknél okozhatnak kisebb panaszokat - írja a Meteo Klinika. Ennek következtében akkor jelentkezhetnek kellemetlen tüneteink, például fejfájás, ha fokozottan érzékenyek vagyunk a szeles időre. Kissé ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál, a melegedés hatására pedig a migrénünk is előjöhet.

A melegedés hatására előjöhet a migrénünk. Fotó: Getty Images

Már javában tart a pollenszezon, a nyírfa, a nyárfa pollenje intenzívebb tüneteket is okozhat, ha érzékenyek vagyunk rájuk. A közlekedés során az utakon a szétszórtság mellett a lankadó figyelem is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Emellett a napsütés lehet zavaró, különösen naplementekor, és az élénk oldalszél miatt is legyünk óvatosak, vezessünk lassabban a megszokottnál, és tartsunk nagyobb követési távolságot.