Humánmeteo: migrén kínoz szenteste

Pénteken hajnalban egy melegfront érkezik térségünkbe, és napközben ez, valamint az erős melegedés határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet. Főleg nyugaton, délnyugaton emelkedik a hőmérséklet, ott 10, 13 fok is lehet, északkeleten viszont reggel helyenként még vékony hóréteggel fedett tájak is lesznek. A melegedéshez köthető panaszok az egész ünnepek alatt kitarthatnak. A melegfront alatt és mögött jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén keserítheti meg a szentestét. Fotó: Getty Images

Fejfájós lesz a péntek

Sokak aludhatnak nyugtalanabbul, vagy ébredhetnek nehezen, és napközben is jellemző lehet a bágyadtság, tompaság. Fokozódhat a migrén, az élénk szél hatására pedig másoknál is felléphet erős, lüktető fejfájás. A légmozgás gyakran ingerlékenységet, nyugtalanságot vált ki, a gyerekek izgágábbak ilyenkor, a figyelmüket is nehezebb lekötni.

A migrénhajlam az egész karácsonyi időszakban fokozottnak ígérkezik: erős fejfájást tapasztalhatunk egészen keddig, különösen a déli területen lehetnek intenzívek a tünetek. A front hatására ugyan enyhül az idő, de főleg északkeleten még alacsony lehet a hőérzet, a komfortérzet pedig inkább csak délen javul számottevően.

A közlekedést élénk lökésekkel kísért oldalszél nehezíti, ezáltal csökkenhet a menetstabilitás. Sokfelé találkozhatunk ingerlékeny sofőrökkel, az idegesség pedig a figyelmetlenséggel párosulva fokozott veszélyforrást jelent az utakon. Helyenként nedves útszakaszok is előfordulnak, a csúszós aszfalton megnövekszik a féktáv, ezért mérsékeljük a sebességet.