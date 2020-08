Humánmeteo: migrén és ingerlékenység szerdán

Holnap nem érkezik időjárási front térségünkbe, ezért amennyiben nem vagyunk fokozottan érzékenyek, akkor kifejezetten pihentető időben lesz részünk - írja a Meteo Klinika. Ha azonban az átlagosnál érzékenyebben reagálunk a hirtelen jött melegre, akkor migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk, ez pedig ronthatja kissé a komfortérzetünket. Egyre többen tapasztalhatnak alvászavarokat, ennek következtében napközben kialvatlanságot, fáradtságot. A Dunántúlon helyenként ingerlékenység és enyhébbfejfájásis felléphet a szél miatt, illetve az élénk légmozgás kissé csökkentheti az érzett hőmérsékletet is.

Aki érzékeny a hirtelen jött melegre, az migrént tapasztalhat szerdán. Fotó: Getty Images

Ne feledkezzünk meg a bőrvédelemről: 11 és 15 óra között továbbra sem ajánlott a tűző napra menni, ugyanis erős UV-sugárzásra számíthatunk. Mindig magas faktorszámú fényvédő szereket válasszunk, leginkább a gyerekek és a fehér bőrűek vannak veszélyben, rájuk különösen figyelni kell. A pollenterhelés ismét erősödik, elsősorban a parlagfű pollenje okozhat intenzívebb tüneteket.

Így csökkenthetjük a balesetek kockázatát

A közlekedők száraz utakra, alapvetően jó feltételekre készülhetnek, de a melegben sokaknál koncentrálási problémák jelentkezhetnek, a fejfájás is zavaró lehet, elvonja a figyelmet. Vezessünk lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot, valamint iktassunk be rövid pihenőket, ezzel is csökkenthetjük a balesetek bekövetkezésének kockázatát.