Humánmeteo: mellkasi panaszok kínozhatnak

Holnap markáns fronttól mentes lesz a nap, ennek ellenére folytatódik az élettanilag többek számára kedvezőtlen időszak. A nap első felében sokfelé csapadék várható, amihez viszonylag alacsony hőmérséklet és fényszegény idő is társul. Csak délután kezd javulni a helyzet, a naposabb időszak, ezzel együtt a panaszok csökkenése azonban inkább átmeneti. A tartósan párás időhöz köthető panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vérnyomásproblémák, légszomj és fejfájás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az előző napokban megismert hatásokkal érdemes számolnunk. Ez azt jelenti, hogy inkább csak akkor lehetnek könnyebb napjaink, ha a frontérzékenyek csoportjába tartozunk. Ebben az esetben több napig nem kell tartanunk markáns hatásoktól, legfeljebb a szabadtéri komfortérzetünk ingadozhat a változékony időjárás miatt. A nap második felében csak átmenetileg csökkenhetnek az esetlegesen fennálló keringési panaszaink, de a pihentetőbbalvásután azért némiképp könnyebben indulhat a napunk. Előbb csak a Dunántúlon, majd máshol is egyre intenzívebb vérnyomásproblémákat, vérnyomás-ingadozást tapasztalhatunk. Légszomj, rosszullét is felléphet, illetve mellkasi panaszok is jelentkezhetnek.

Mellkasi panaszokat is tapasztalhatunk vasárnap. Fotó: Getty Images

Amennyiben fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor enyhébb fejfájásra is készüljünk, a megnövelt folyadékbevitelt tehát a kissé hűvösebb idő ellenére se csökkentsük. A hűvösebb levegő miatt csökken a hőérzet, kellemetlen lehet a szabadban tartózkodni. A csapadék inkább délelőtt zavarja a szabadtéri programokat, délután már kedvezőbb lesz a helyzet. Az UV-sugárzás a déli órákban sokfelé erős lesz, inkább csak keleten kell kisebb leégésveszélytől tartania a változékonyabb idő miatt. Másutt elengedhetetlen a magas faktorszámú fényvédő szerek használata, ugyanis akár 15-20 perc alatt is leéghet a bőrünk.

h i r d e t é s

Ha vezetünk, legyünk óvatosak

A pollenterhelés a magas, nagyon magas tartományban alakul, főleg a platán és a tölgy pollenje válthat ki tüneteket az arra érzékenyek körében. A közlekedés során délután a vakító napsütés, reggel pedig még a nedves, csúszós utak jelentik a fő baleseti forrást. Helyenként vízátfolyásokra, zivatarokra is számítsunk. Vezessünk a megszokottnál lassabban, óvatosabban, és tartsunk nagyobb követési távolságot. Tompulnak a reflexek, és a zivatarokban erős széllökések is csökkenthetik a menetstabilitást.