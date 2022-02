Kedden reggel az előző napokhoz képest hidegebb lesz, többfelé fagyni is fog, és napközben sem várható annyira enyhe idő, mint amit a hétvégén tapasztalhattunk. Napközben viszont gyenge melegfront érkezik, ennek felhőzete okoz változékonyabb időt. A szél most csak kevés helyen erősödik meg, de az összetett légköri helyzet ismét tüneteket válthat ki. A melegfronthoz köthetően tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fáradtság, tompaság, csökkent koncentrálóképesség jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy napközben, azon belül is a déli óráktól kezdődően zajlik egy magassági melegedés, és melegfront is érkezik, ezért fronthoz köthető humánmeteorológiai tüneteket tapasztalhatnak az arra érzékenyek, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok.

Fáradékonyabb, tompább lehet, csökken a koncentrálóképesség. A gyerekek az iskolában nehezebben tudnak összpontosítani, emellett enyhe fokú fejfájást is tapasztalhatunk. Ha hajlamos rá, akkor a migrénje erősödhet fel, ez is jellemzően az esti időszaktól kezdődően - azaz akár azalvásminősége is romolhat, nem kizárt, hogy lefekvés után egy ideig álmatlanul fog forgolódni.

A keringési panaszok nem mérséklődnek számottevően, de a viharos vasárnaphoz képest enyhébb fokban jelentkezhetnek. A közlekedésben a melegfront jellegű változások hatására megnyúlik a reflexidő, nehezebben reagálhat a körülöttünk történő hatásokra. Estétől vegyes halmazállapotú csapadékra is készülni kell.

A korai órákban ajánlott vastagabb ruházatot felvenni, növekszik a megfázásveszély. A szél főleg a Dunántúlon csökkentheti a hőérzetet, de mivel máshol sem lesz kifejezetten meleg, ezért mindenhol szükség van a vastagabb, réteges öltözetre.