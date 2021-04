Humánmeteo: melegfront okoz panaszokat

Hétfőn délnyugat felől országszerte gyenge melegfronti hatás érvényesül, a frontérzékenyek továbbra sem könnyebbülhetnek meg. Megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb eső is lehet. Napsütés inkább északkeleten lehet jellemző. A hőmérséklet nem változik számottevően, és nagy széltől sem kell tartani, de a humánmeteorológiai tünetekről elmondható, hogy estig fokozatosan erősödni fognak. A melegfront által kiváltott tünetekről és kezelésükről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Felhős, helyenként csapadékos időre számíthatunk hétfőn. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett már reggel többen ébredhetnek fáradtan, és napközben is jellemző lehet az álmosság, aluszékonyság. Lankad a figyelem, csökken a koncentráló képesség, a fényszegény idő pedig még rosszkedvet is okozhat. Mindez az egész napra rányomhatja bélyegét. Az ízületi bántalmakkal élők egyelőre nem számíthatnak javulásra, illetve a reumás panaszok is rosszabbodhatnak.

A tartósan felhős, esetleg csapadékos helyeken a hőérzet elmarad a mért értékektől. A sétának, kinti mozgásnak alapvetően kedvez az idő, de figyeljünk arra, hogy réteges, jól variálható öltözetben induljunk el otthonról. Helyenként, főleg délen esernyőre is szükség lehet. Az UV-sugárzás szintje a felhős időnek köszönhetően mérsékelt marad. A pollenhelyzet tovább romlik, most már sokfelé megemelkedett a nyírfa, a kőris és a tölgy pollenjének légköri koncentrációja is. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés, könnyezés jelentkezhet.