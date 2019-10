Humánmeteo: meleg lesz a péntek

Pénteken fronthatás nem érvényesül, de nagy lesz a változás az előző naphoz képest, ami tüneteket okozhat az arra fokozottan érzékenyeknél - írja a Meteo Klinika. Ha az érintett csoportba tartozunk, akkor fejfájást, migrént tapasztalhatunk, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Emellett erős szél rontja a humánmeteorológiai helyzetet, ami szintén kiválthat fejfájást. Szélre érzékenyként az élénk légmozgás nyugtalanságot, ingerlékenységet is okozhat, emellett koncentrálásbeli problémákat is tapasztalhatunk. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul kialvatlanság is párosulhat, ezekben a napokban ugyanis gyakoriak az alvászavarok.

Nagy lesz a változás az előző naphoz képest. Fotó: iStock

Az elmúlt és a következő napok változékonysága megterhelő a szervezet számára, éppen ezért a kiegyensúlyozott étkezés ilyenkor nagyon fontos. Fogyasszunk sok vitamint, valamint részesítsük előnyben a zöldség alapú fogásokat.