Humánmeteo: megviselhet az extrém forróság

Kedden az ismét országosan jellemző 35 fokos, vagy afeletti meleg komoly terhelést ró szervezetünkre. A nagyvárosokban éjszaka sem frissül fel a levegő, a déli részeken pedig napközben akár a 37, 38 fokot is elérhetjük. Csapadék, lehűlés egyelőre nincs, a forróság még napokig folytatódni fog. Az extrém hőhullám régen tapasztalt megterhelést jelent: a leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megviselhet a kánikula

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett fejfájás, migrén jelentkezhet többeknél, az idősek és a szívbetegek számára humánmeteorológiai szempontból különösen nehéz ez az időszak.

Napközben a vérnyomásunk is ingadozhat, erősödhetnek a keringési rendellenességekkel élők panaszai. A fellépő tompaság, napközben jelentkező kábaság ellen javasolt az élénkítés, de a koffeintartalmú italokat kerüljük ebben az időszakban. A déli órákban mindenképp javasolt hűvös helyen tartózkodni, kerüljük a tűző napsütést. A legmelegebb időszak átvészelésében segít a pihenés a hűvös lakásban. Lehetőleg kerüljünk mindenféle fizikai megterhelést, a sportolást is mellőzzük ebben az időszakban.

Ne feledkezzünk meg a folyadék pótlásáról. Fotó: Getty Images

A nagy melegben az izzadás során sok folyadékot veszíthetünk, amit ha nem pótlunk, akár komolyabb problémák is jelentkezhetnek. Az ásványvíz mellett üdítő gyümölcsleves, limonádé, és a friss gyümölcsök fogyasztása is jó megoldás, az étkezés során is válasszunk kímélő fogásokat. A zsírban tocsogó, túlfűszerezett fogások nagyon megterhelik a gyomrot, akár rosszullétet is okozhatnak.

Igazi strandidő lesz, magas a hőérzet. A legmelegebb órákat töltsük árnyékos, hűvös helyen, felhevült testtel ne ugorjunk bele a vízbe, és csak a kijelölt helyeken fürdőzzünk. 11 és 15 óra között nagyon erős UV-sugárzás várható, akár negyed óra alatt is leéghetünk. Az érzékenyebb bőrűek és a gyerekek válasszanak 40-es, a normál bőrtípusba tartozók pedig 30-as faktorszámú naptejet. Vegyük figyelembe azt is, hogy a vízpartokon megsokszorozódik a bőrt érő sugárzásdózis, ilyenkor ismételjük meg gyakrabban az újrakrémezést.

A pollenszint is tovább emelkedik, fokozódik a növények pollenszórása. Jelenleg a csalánfélék és a pázsitfű okozhatnak intenzív panaszokat, az allergiások egész nap kerüljék a mezőket, réteket, és gyakrabban mossanak hajat.