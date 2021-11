Humánmeteo: megviselhet a változékony idő

Vasárnap nem érkezik front a térségbe, de a nyugodt idő ellenére jelentkezhetnek humánmeteorológiai panaszok. A reggeli kiterjedt ködfoltok esetenként egész nap megmaradhatnak, ráadásul amikor végre kisüthetne a nap, újabb felhők érkeznek. A fényszegény idő és a nyirkosság a legmegterhelőbb, többféle kellemetlen panaszt eredményezhet. Az egyre hosszabb fényszegény időszakokban fellépő tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak jelentkezhetnek

Amennyiben kopásos vagy gyulladásos jellegű ízületi bántalmakban szenvedünk, ismét egyre fokozódó tünetekkel számolhatunk, különösen a reggeli órákban jelentkezhetnek végtagfájdalmak. Azonban, ha a tartósan ködös vidéken élünk, akkor napközben sem számíthatunk arra, hogy lényegesen javul a helyzet. A nyirkosság miatt a komfortérzetünk is alacsonyabb lehet, különösen az előző, tavaszias hangulatú és hőmérsékletű napok után.

Nyirkos, párás lesz a levegő, fényhiányra is panaszkodhatunk. Fotó: Getty Images

A fényhiány miatt levertebbek, fásultabbak is lehetünk a megszokottnál, illetve indokolatlan fáradtságérzet is jelentkezhet. Amennyiben napos tájakon élünk, használjuk ki a jó időt, mert a következő napokban is csak kevés napsütésben bízhatunk. A lehangoltság ellen tudatosan is küzdhetünk: színes ruhák, vidám zene javíthat a hangulatunkon. Azimmunrendszermeggyengült, sok vitamin, illetve friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása ajánlott az egész őszi-téli időszakban.

Egyre rosszabb levegőminőségre készüljünk, ez főleg a nagyvárosokban és a hegységek mélyebb völgyeiben jelenthet problémát. Ilyenkor nem javasolt hosszú időt a szabadban tölteni, a sportolást is hanyagoljuk a kritikus területeken. A kisbabák és a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők helyzete a legrosszabb, a szellőztetést is ajánlott minél rövidebbre fogni.