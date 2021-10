Csütörtökön pára és ködfoltok is képződhetnek reggelre, a nyirkos hajnali órákban sokak panaszai felerősödhetnek. Habár délelőtt kisüt a nap, de sokkal hűvösebb lesz az ilyenkor megszokottnál. A hideg idő mellett a változékonyság állhat a tünetek mögött. A felettünk örvénylő ciklonhoz köthetően jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Gyorsabban terjednek a kórokozók a hideg időben

A fejfájás ezen a napon is gyakran felerősödhet, a szeles tájakon ez a tünet fokozottan jelentkezhet. Fogyasszunk több folyadékot, a hideg italok helyett most a meleg tea és a meleg levesek jó szolgálatot tehetnek. A tartósabban borús, szürke, és hidegebb északkeleti tájakon rossz hangulat, levertség léphet fel többeknél, a görcshajlam is fokozódhat.

A változékony és nyirkos idő is többféle panaszt okozhat. Fotó: Getty Images

Hajnalban a nyirkosság tovább ront a hőérzeten, ráadásul a kórokozók is könnyebben terjednek, amiatt könnyebben megbetegedhetünk. Fogyasszunk minél több friss zöldség- és gyümölcsfélét, a szezonját élő sütőtök értékes ásványianyag- és vitamintartalommal bír.

A napos időszakokban kedvezően alakul a közérzet és a hangulat, érdemes szabadtéri tevékenységeket végezni, sportolni. A hőmérséklet viszont itt is pár fokkal az átlagos alatt alakul, a hőérzet pedig az élénk lökésekkel kísért szél miatt is ingadozhat. A levegőminőség általában kedvezően alakul, de a szélvédett völgyekben átmenetileg megemelkedhet a szállópor koncentrációja.