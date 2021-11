Humánmeteo: megviselhet a nyirkos idő

Szombaton frontmentes időre van kilátás, azonban a köd mellett már a felhőzet is zavarja majd a napsütést. A hőmérséklet délután 10 fok körül alakul, de ahol nyirkosabb a levegő, ott ennél több fokkal is hűvösebb lehet, este pedig már esőre is számíthatunk. Az időjárás negatív hatásairól és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Nehéz nap vár a migrénesekre

A meleg-, illetve hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél eltérő tünetek jelentkezhetnek. A melegfrontra érzékenyebbeknél fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Fáradékonyak, tompák is lehetünk, csökken a koncentrálóképesség. A migrénesek szintén nehezebb napra számíthatnak, ők próbáljanak sokat pihenni. Vérnyomás-ingadozásra egész nap számathatunk, ez a panasz szinte előzmény nélkül is felléphet, és vasárnapig rendszeresen gondot okozhat. Az előző napokhoz hasonlóan továbbra is jelentkezhetnek kopásos eredetű ízületi bántalmak sokakat egész napos végtagfájdalmak kínozhatnak.

Erős ízületi fájdalmak jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

Nagy a fertőzésveszély, a 10 fok körüli hőmérsékletű, párás idő kedvez a kórokozók terjedésének. Az egész őszi-téli időszakban fontos a folyamatos C-vitamin bevitel, az immunrendszernek szüksége van az erősítésre. A vitamintartalmú gyümölcsök mellett a mézzel, citrommal ízesített meleg teákat is érdemes fogyasztani.

A nyirkosság, a ködfoltok területén továbbra is jelentkezhetnek légzőszervi panaszok, melyek egész nap fennállhatnak. A párás hideg a hőérzeten is ront, és ezt leszámítva is hűvösen indul a nap. Könnyen megfázhatunk, a kórokozók terjedésének is kedveznek a körülmények, ezért fontos, hogy rétegesen, vastagon öltözzünk fel. A napsütés ellenére is hűvös lesz az idő, így napközben is elkél a vastagabb öltözet.