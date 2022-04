Csütörtökön nem érkezik front, a napos időben az ilyenkor szokásosnál magasabb, de viszonylag kellemes hőmérsékletekre kell készülni. Reggel viszont hideg lesz, helyenként fagyhat is, azaz nagy a napi hőingás, és ez már egyre többeknél okozhat panaszt. Csapadék nem érkezik, de a szél többfelé megélénkül. Estétől pedig a hidegfronti tünetek is egyre intenzívebbek lehetnek! A tetőző meleghez kapcsolódóan jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Keringési panaszok jelentkezhetnek

Habár a legerősebb, markáns légköri változásokhoz köthető terhelésektől mentesül a szervezetünk, a már említett nagy napi hőingás többeknél okozhat panaszokat. Többeknél vérnyomásproblémákat, illetve délelőttönként enyhébb rosszullétet válthat ki, a keringési panaszok napokig fennállhatnak. A fokozottan érzékenyeknél pedig migrén és fáradékonyság is jelentkezhet. A migrén az elmúlt egy hetes időszakban most lehet a legerősebb, és délután, este tetőzhet.

A napi hőingás sokak szervezetét megviselheti. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ha fáradtak vagyunk, és nincs elég energiája a szervezetünknek, akkor a mindennapi tevékenységek elvégzése is nehezen megy. Most is erre számíthatunk, csökken a teljesítőképesség. Estétől pedig egy közelgő hidegfront miatt a hidegfronthoz köthető panaszok is erősödhetnek, többek között most is felléphetnek alvásproblémák. A szabadban a szél miatt ingadozó lesz a hőérzet, de a napsütés javítja a komfortérzetet. Az esernyőkre nem lesz szükség. Érdemes kihasználni a jó időt, mert a hétvégére lehűlés érkezik.

11 és 15 óra között az UV-sugárzás közepes vagy erős lesz, megközelíti 5-ös értéket, akár 20 perc alatt is leéghetünk, ha a bőrünk érzékenyebb. Az érintetteknek érdemes magas faktorszámú fényvédő szereket használni már ebben az időszakban is.

Allergiásként most főként a nyírfa és a nyárfa virágporának esetében lehet a tünetek erősödésére számítani. A napos, meleg délutánokon tapasztalhatjuk legerősebben a kellemetlen tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek. Ilyen esetben mossunk hajat gyakrabban, a ruhát, ágyneműt ne szellőztessük a szabad levegőn, és kerüljük a tejtermékek fogyasztását.