Humánmeteo: megviselhet a nagy hőingás

Csütörtökön sokfelé napsütéses, kellemes időben lesz részünk, csapadék sem várható. Keleten lehet több a felhő, ott változékonyabb időre van kilátás, kis eséllyel még zápor is kialakulhat. Az időjárás hatására jelentkező tünetek viszont nem csak keleten, hanem máshol is egész nap érezhetőek lesznek. A nagy hőingással terhelt napokon jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi bántalmak gyötörhetnek

Reggel országszerte sokaknál jelentkezhetnek panaszok, ugyanis többfelé erősebben lehűl a levegő, mely az ízületi bántalmakkal élők komfortérzetén ronthat. Ezért a korai órákban öltözzünk rétegesen, könnyen meg is fázhatunk ilyenkor. Délután viszont tavaszi meleg lesz, és inkább ez okozhat majd panaszokat. A kifejezetten nagy hőingás vérnyomás-ingadozást okozhat, és a tünetek még a következő napokban is gyakran előjöhetnek. Akár 15 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet-különbség, és ez pár órán belül értendő!

Az ízületi panaszok is felerősödhetnek csütörtökön. Fotó: Getty Images

A fejfájósoknak most egy napig mérsékeltebbek lehetnek a tüneteik, de estétől már nekik is ismét egyre fokozódó fájdalmakkal érdemes számolni. Emiatt azalvásminősége is rosszabb lehet, ami a másnapra is rányomhatja a bélyegét.

A kőris, az éger és a tiszafafélék pollenje ismét egyre magasabb koncentrációban van jelen a levegőben, a napos, száraz időben még több virágport bocsátanak ki a növények. Az allergiásoknak nem kedvez ez az időjárási helyzet, nekik nem tanácsos a délutáni órákban a szabad levegőn tartózkodni, a tejtermékek fogyasztása is kerülendő számukra.

A legtöbb helyen tiszta a levegő, de a mélyebb, szélvédett völgyekben megemelkedhet a szállópor koncentrációja.