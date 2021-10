Humánmeteo: megviselhet a nagy hőingás

Csütörtökön nem érkezik front térségünkbe. Sok napsütésre számíthatunk, a délutáni hőmérséklet pedig az ilyenkor szokásoshoz képest a kellemes tartományban alakul. Reggel azonban hűvös lesz, helyenként fagyni is fog, nagy lesz tehát a napi hőingás. Ez számos panasszal járhat az arra érzékenyeknél. A tartós, halmozódó légköri hatásokhoz köthetően jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Rosszul alhatunk éjszaka

Panaszokat nagy eséllyel akkor tapasztalhatunk, ha fokozottan érzékenyek vagyunk a nagy, néhol a 20 fokot is megközelítő hőmérséklet-változásra. Ebben az esetben vérnyomáspanaszok, migrén, illetve koncentrálási problémák jelentkezhetnek, ez pedig ronthatja kissé a komfortérzetet. A keringési problémák a délelőtti órákban erősödhetnek fel.

Reggel a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők akár erősebb végtagfájdalmakkal is ébredhetnek, de a sajgó ízületek tehermentes átmozgatása enyhíthet a panaszokon. Este már alvásproblémák jelentkezhetnek, tovább tarthat, míg sikerül elaludnunk és éjszaka is többször felébredhetünk. Emiatt persze napközben is fáradtabbak lehetünk a megszokottnál.

A levegőminőségtöbb nagyvárosban is az "egészségtelen" kategóriába esik. A séták alkalmával lehetőség szerint kerüljük el a forgalmas csomópontokat!