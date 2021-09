Humánmeteo: megviselhet a nagy hőingás

Hétfőn nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, marad a nyugodt idő. Reggel viszont kifejezetten hűvös lesz, de a sok napsütés hatására a hőérzet a délelőtt folyamán gyorsan javul. Ez azt jelenti, hogy akár 15-20 fokos is lehet a pár órán belül mért hőmérséklet-különbség, a melegedés pedig egyre több tünetet válthat ki. A hideg reggelen, és az azt követő melegedés miatt leggyakrabban jelentkező tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Alvászavar és fáradékonyság is felléphet

A melegfrontra fokozottan érzékenyeknél migrén,fejfájásis jelentkezhet. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a munkavégző-képességét, várhatóan nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség a feladatok megoldása esetén. A napsütés azonban pozitívan hat a teljesítőképességre, ellensúlyozza a panaszokat. A koncentrálóképességünk jelentősen romolhat, és emiatt a munkahelyen is romolhat a teljesítőképesség.

Sokaknál jelentkezhetnek alvászavarok. Fotó: Getty Images

Többfelé nagy lesz a napi hőingás, a szívbetegekre és a vérnyomás-panaszokkal élőkre nehéz nap vár. Ha érzékenyek vagyunk az időjárás változásaira, kíméljük ezen a napon a szervezetünket és pihenjünk, ha van rá lehetőségünk. A fizikai megterhelést, sportolást is kerüljük, a tartós stresszmentesség pedig a következő napokban is ajánlott. A napos, meleg délutánon ismét növekszik a pollenkoncentráció. A növények közül a parlagfű és a kender okozhat tüneteket.