Humánmeteo: megviselhet a nagy hőingás

Pénteken továbbra is frontmentes időre számíthatunk, a napos időszakok pedig javítják a hangulatot és a közérzetet. Reggel most is többfelé 10 fok alá hűl a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Délután a napsütés lesz jellemző, szép, tiszta időnek örülhetünk. Azonban most is lesznek olyanok, akiknek különféle panaszai jelentkeznek. A nyirkos reggeleken és a nagy napi hőingás miatt fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fejfájás, migrén is felerősödhet

Emellett a hideg, helyenként nyirkos reggelek és az ilyenkor megszokotthoz képest hűvösebb nappalok is okozhatnak panaszokat. Elsősorban a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők számíthatnak fájdalmaik felerősödésére, különösen a mélyebb völgyekben élők. Az érintettek kezdjék a napot egy könnyed, tehermentes tornával, vigyázva arra, hogy ne erőltessék túl az ízületeket. A fejfájás, migrén szintén felerősödhet, főként a nap második felében. Markáns tünetek nem várhatók, de a következő napokban tartósan is előfordulhatnak.

A nagy napi hőingás sokak szervezetét megviselheti. Fotó: Getty Images

Délután országszerte kellemes időben lesz részünk, ez pedig sokakat a szabadba csábít. Érdemes is minél több időt a friss levegőn tölteni, és kihasználni kellemes időt a fényszegényebb, hidegebb őszi napok előtt. Reggel már elkél a kabát, a vastagabb cipő. Az immunrendszerünk erősítése érdekében együnk több nyers gyümölcsöt, zöldséget.

Az elmúlt napokon lecsökkent a pollenek mennyisége a levegőben, a napos, száraz időben azonban ismét növekedés várható. A parlagfűre allergiások szenvednek leginkább, ők kerüljék el a mezőket, réteket, és otthon is porszívózzanak, takarítsanak gyakrabban!