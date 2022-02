Humánmeteo: megviselhet a melegedés

Szerdán már nem érvényesül markáns fronthatás, viszont napközben tartósan erős melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek. Pár órás napsütésre mindenhol számíthatunk, délnyugaton ráadásul 15 fok közelébe melegszik a levegő, azaz igazán tavaszias hangulatú napban lesz részünk. Az érzékenyebb szervezetűeknél számos kellemetlen tünet jelentkezhet. A szokatlan meleghez kapcsolódóan fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megterhelő idő jön

Sokfelé fejfájás, migrén jelentkezhet, valamint az érzékenyebbek alvászavarokat is tapasztalhatnak. Napközben szétszórtabbak, bágyadtabbak lehetünk, a koncentrálás is nehezebben mehet sokunknak. A már említett érzékenyebb csoportnál keringési panaszok és vérnyomás-ingadozás léphet fel, rosszullétek is több alkalommal jelentkezhetnek. A szívbetegeknek vagy egyéb keringési problémákkal küzdőknek minél több pihenés javasolt, mert a helyzet nem sokkal lesz jobb a frontokkal terhelt elmúlt napokhoz képest. A hét eleji markáns front erősen igénybe vette a szervezetet, próbáljuk kipihenni a megpróbáltatásokat.

Szerdán erős melegfront jellegű tünetek kínozhatnak sokakat. Fotó: Getty Images

A napsütés kellemesen alakítja a hangulatot, a közérzetet, a szabadtéri komfortérzet alapvetően jónak ígérkezik. Az élénk szél kissé csökkentheti a hőérzetet, de még így sem lehet panaszunk, tavaszias időt jósolnak a meteorológusok.

A közlekedésre veszélyes időjárási jelenség nem várható, de a gyenge melegfronti hatás okozhat koncentrálásbeli problémákat, szétszórtságot, ezért ajánlott figyelmesebben vezetni!