Humánmeteo: megviselhet a melegedés

Hétfőre virradóan egy gyenge hidegfront halad át térségünk felett, és még a nap elején is hidegfronti hatás érvényesül a Kárpát-medencében, aminek erőssége a nap folyamán egyre csökkenni fog. A front mögött kisüt a nap, megszűnik a szórványos csapadék is, és a szél is fokozatosan mérséklődik. A panaszok azonban egész nap jellemzőek lehetnek. Az átvonult front mögött tapasztalható tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájás és hasi görcsök jelentkezhetnek

A keleti országrészben élők szervezetét holnap délután különösen megterheli a kánikula. A nyugati tájakon hűvösebb, frissebb idő várható, arrafelé az esetlegesalvászavarokígy tovább mérséklődnek. A hidegrontra érzékenyebbek szinte egész nap tapasztalhatnak fejfájást, emellett izom- és hasi görcsök is felléphetnek. A vérnyomás-ingadozás nagyon gyakori ebben a helyzetben, a nagyobb erőfeszítéseket igénylő feladatokat halasszuk el néhány nappal, ha lehet.

Holnap is komoly kánikulára készülhetünk. Fotó: Getty Images

Délután a naposabb időben várhatóan javul majd a közérzetünk. Ugyanakkor keleten többfelé még mindig kánikula várható, mely az időseket és a vérnyomáspanaszokkal élőket terheli meg legjobban, valamint általános tompaság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek.

A parlagfű és más füvek pollenje is keleten lesz nagyobb mennyiségben a levegőben, arrafelé akár nagyon magas pollenterhelést is tapasztalhatunk. Nyugaton viszont átmenetileg csökken a levegő virágportartalma és javul a pollenhelyzet, de a következő mapokban ott is romlás várható.