Humánmeteo: megviselhet a melegedés

Hétfőn frontmentes marad az idő, de melegfront jellegű változások érvényesülnek a légkörben. Főleg a magasban, de némiképp a talajon is zajlik melegedés, amihez több helyen erős déli szél is társul. Nem lesz szikrázó napsütés, de a közelgő hidegfront előtt mindenképpen egy kellemesebb napban lehet részünk. A front előtt fellépő tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokaknál jelentkezhet migrén

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az arra érzékenyek körében országszerte előfordulhatnak enyhébb, a Tiszántúlon pedig akár erősebb panaszok is. Főleg a keleti országrészben élők ébredhetnek nehezebben, kialvatlanul, napközben pedig álmosság, koncentrálásbeli problémák is jelentkezhetnek. A migrén most állandó tünet, átmenetileg csak este mérséklődhet némi időre. A testmozgás hatására ugyanakkor élénkebbé, frissebbé is válhatunk, jót tesz a tompaság ellen is.

A migrén és a kialvatlanság is sokaknál okozhat gondot. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A Dunántúlon a többször megélénkülő légmozgás hatásárafejfájásis jelentkezhet, sokaknál intenzív panaszokat okozva Fogyasszunk több folyadékot, térjünk át a zöldség alapú étkezésre. A szeles idő a Dunántúlon lehet zavaróbb a szabadtéri programok során, nagy csapadék nem várható most. Érdemes kihasználni a nyugodtabb napot kinti programokra, legyen akár kirándulás, vagy a kerti munkák.

A pollenterhelés tovább növekszik, most a pázsitfűfélék okozhatják a legtöbb és a legintenzívebb panaszokat. Ha érintett, akkor mellőze a napokban a tejtermékek fogyasztását, és -kivételesen- lehetőleg a sportolást se a szabad levegőn végezze , vagy erre a célra válassza az esti, illetve a hajnali órákat.

A közlekedésben az élénk, erős oldalszél csökkentheti a menetstabilitást, valamint a lankadó figyelem is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.