Humánmeteo: megviselhet a melegedés

Pénteken anticiklon alakítja időjárásunkat, a napsütésé lesz a főszerep. Térségünk fölé folyamatosan áramlik be a meleg levegő a magasban és az alacsonyabb szinteken egyaránt. Az időjárás hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentésében tájékozódhatunk.

A frontjelentésben szereplő panaszok mellett az időjárás hatásárafejfájásés vérnyomáspanaszok is felléphetnek, de intenzív tünetek még nem lesznek jellemzőek. Kültéri tevékenységekre ezen a napon is nagyszerű lehetőség nyílik, érdemes hosszabb sétákat tervezni, kirándulni. A vízparti programokhoz most még hűvös van, de a hétvégén a strandoláshoz is megfelelő lehet az időjárás.