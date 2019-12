Humánmeteo: megviselhet a melegedés

Kedden ugyan nem érkezik front, de tovább melegszik az idő és többfelé erős lesz a szél, így aki érzékenyebb az erős légmozgásra, annak nehéz időszakra kell készülnie - írja a Meteo Klinika. Napközben fejfájást, migrént tapasztalhatunk, ráadásul még ingerlékenyebbek, feszültebbek is lehetünk a megszokottnál. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul többeknél kialvatlanság is párosul. Ez az élénk, a Dunántúlon helyenként viharos közeli szél egész nap rontja a humánmeteorológiai helyzetet, és este is csak átmenetileg mérséklődik.

Végtagfájdalmak jelentkezhetnek

Reggel északon helyenként párássá válhat a levegő, aki ezeken a területeken él, annál fokozódhatnak az ízületi panaszok, végtagfájdalmakkal ébredhet. Ezek mérséklésére jót tesz, ha ébredéskor tehermentesen átmozgatjuk az érzékeny területeket. Napközben álmosak, tompák lehetünk, még a hosszabb hétvégi pihenések ellenére is. Szükség van az élénkítésre, de inkább kerüljük a koffeintartalmú italokat!

Sokak szervezetét megviselheti a keddi idő. Fotó: iStock

Kezdetben országszerte, nyugaton pedig még délután is napos lesz az idő, ez javítja a hangulatot, a kedélyállapotot, némiképp ellensúlyozhatja a feszültséget is. Az elmúlt és a következő napok változékonysága megterhelő a szervezet számára, kiegyensúlyozott étkezéssel, a megfelelő ásványi anyagok pótlásával készíthetjük fel magunkat az előttünk álló szokatlan melegedés ellen. A légszennyezettség csak a reggel ködös tájakon emelkedhet meg átmenetileg, egyébként a szeles időnek köszönhetően országszerte tiszta a levegő.