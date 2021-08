Humánmeteo: megviselhet a lehűlés

Kedden frontmentes lesz az idő, de csak nagyon lassan mérséklődnek az átvonult hidegfronthoz köthető tünetek. Jelentős lehűlés érkezett, a hőmérséklet már csak az az átlag körül, sőt, a legtöbb helyen pár fokkal az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul. Reggelente már őszies hőmérsékletekre kell készülni. Az ősziesre fordult idő hatásairól, a leggyakoribb tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek

A jellemző tünetek között jelentkezhetnek kopásos ízületi bántalmak a hajnali órákban, különösen a mélyebb völgyekben élők körében. A sajgó végtagokat ébredés után tehermentesen mozgassuk át, tornáztassuk meg egy kicsit, de számítani kell arra is, hogy ezzel együtt is csak lassan mérséklődhet a fájdalom. A szeles időszakokban ingerlékenyek, nyugtalanok lehetünk, és a görcsösfejfájásis egész nap jellemző lehet - különösen a keleten élők körében.

Sokan ébredhetnek holnap sajgó végtagokkal. Fotó: Getty Images

Délután a napos időben már kellemesen alakul a hőérzet, de a szél csökkentheti néhány fokkal az érzett hőmérsékletet. Ha érzékeny a szélre, akkor a Dunántúlon emiatt is fejfájás jelentkezhet, valamint ingerlékenyebbé is válhatunk, azonban ezek a tünetek nem ígérkeznek markánsnak.

Reggel igencsak hűvös lesz, emiatt növekszik a megfázásveszély, ajánlott rétegesen, de jól variálhatóan öltözni. A gyerekekre fokozottan figyeljünk, főleg annak fényében, hogy hajlamosak megfeledkezni arról, hogy akár nyáron is szükség lehet vastag pulóverre, zárt cipőre. A korai órákban a völgyekben lesz csípősebb a levegő, helyenként pedig köd okozhat nyirkosságot. A záporok miatt az esernyőre is szükség lehet.