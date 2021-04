Humánmeteo: megviselhet a lehűlés

Kedden egy erős hidegfront fejti ki hatását, az arra érzékenyek panaszai egész nap erősek lehetnek. Erős, viharos széllel az eddiginél mintegy 10, 15 fokkal hidegebb levegő áramlik a térségünkbe, ráadásul eső, havas eső, hó is várható. A rossz idő tartós lesz, ami miatt napokig nagy terhelés éri a szervezetünket. A markáns változás hatására gyengül az immunrendszerünk: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Szédülés, rosszullét jelentkezhet sokaknál

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett görcsös fejfájást, illetve izomgörcsöket is tapasztalhatunk, az esetleges szívpanaszaink szintén felerősödhetnek. A szívbetegeket éri a legnagyobb terhelés, nekik mindenféle fizikai megerőltetés kerülendő. A markáns változást azonban az egészségesek is megérzik, egész nap jelentkezhetszédülésés rosszullét is. Napközben fokozzuk a folyadékbevitelt, illetve próbáljuk tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket. Erre a napra lehetőleg ne időzítsünk sem fizikailag, sem szellemileg megterhelő tevékenységeket, ugyanis jelentősen romlik a teljesítőképességünk.

görcsös fejfájást, illetve izomgörcsöket is tapasztalhatunk. Fotó: Getty Images

A megterhelő élettani helyzetben nem csak a frontérzékenyek tapasztalhatnak kellemetlenségeket: a szélre érzékenyek körében országszerte jelentkezhet ok nélküli idegesség, idegi feszültség, és a gyerekek is agresszívebbek, élénkebbek lehetnek a megszokottnál.

Az erős szél miatt a szabadban erősen romlik a hőérzet, a mért értékeknél akár 8-10 fokkal is hidegebbnek érezhetjük a levegő hőmérsékletét. Napközben is elkél akár a vastagabb kabát, illetve a szélálló öltözet is, ügyeljünk arra, hogy kimelegedve ne menjünk ki a szabad levegőre. Az allergiások panaszai nem erősödnek, sőt, átmenetileg jelentősen mérséklődhetnek a tünetek. Az UV-sugárzás a felhők miatt nem számottevő.

A közlekedést vizes, csúszós útburkolat nehezítheti, helyenként havas eső, havazás is előfordul. Emellett sok helyen erős, néhol olyakor viharos szél nehezíti a haladást, illetve az oldalszél is zavaró lehet, ezért a szokottnál korábban induljon útnak - javasolt lassabban vezetni. Az utakon sok lesz az ingerlékeny, türelmetlen közlekedő, jelentősen növekszik a balesetveszély.