Humánmeteo: megviselhet a lehűlés

Csütörtökön már nem számíthatunk csapadékra, de a beáramló hideg levegő miatt az előző napokhoz képest több fokkal alacsonyabban alakul a hőmérséklet. Emellett sokfelé erős marad a szél, ez pedig csökkentheti a hőérzetet és a komfortérzetet is. A hideg reggelek negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az ízületi panaszok is felerősödhetnek az időjárás hatására. Fotó: Getty Images

Felerősödhetnek az ízületi panaszok

Fronthatás országszerte nem érvényesül. A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az érzékenyek körében még mindig előfordul görcsös fejfájás, illetve izomgörcsök is, utóbbi inkább csak délelőtt lesz jellemző. Az érintettek fogyasszanak több folyadékot a nap folyamán. Az átvonult csapadék, majd az érkezett 5-7 fokkal hűvösebb levegő hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek, a változóan felhős időben a vérnyomása is ingadozhat. Az élénk, erős szél által érintett tájakon nyugtalanok, ingerlékenyek lehetünk.

A napsütés hatására kellemesen alakul a komfortérzet. A szabadtéri tevékenységek során ingadozó hőérzetre készüljünk, különösen akkor, ha a nyugati országrészben, illetve a főváros térségében töltjük a napot. A pollenterhelés mérséklődött, de a parlagfű virágpora még mindig megtalálható a levegőben.