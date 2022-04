Humánmeteo: megviselhet a kettősfront

Szombaton a nap egy részében lesz egy rövid csapadékszünet, de aztán újabb kellemetlen nap vár ránk, ismét kettősfront érkezik. Borongós idő lesz, sokfelé csapadék is várható, ráadásul a szél is gyakran megélénkül, megerősödik. Mivel halmozott a terhelés, kifejezetten kellemetlen napban lesz részünk. A tartósan frontokkal terhelt helyzetben fellépő negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájós napok jönnek

Ezekben a napokban gyakran tapasztalhatunk fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az élénk szél is erősítheti. A kellemetlen tünetek egész nap kitarthatnak, sőt, szokatlan módon most estétől még erősödhetnek is. Emellett a szívbetegek azok, akik különösen veszélyeztetettek, a légkörben zajló változások őket is nagyon megterhelhetik.

Sokaknál jelentkezhet migrénes fejfájás. Fotó: Getty Images

Annak érdekében, hogy enyhébb tünetekkel vészeljük át ezt a megterhelést, már előző este ajánlott idejében lefeküdni, ugyanisalvászavarokés álmatlanság léphet fel, reggel ezért fáradtan ébredhetünk. Főként nyugaton és északon vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért próbáljuk tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket.

A szél és a csapadék miatt a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakulhat, ráadásul fokozatosan hűl a levegő, hidegbeáramlás zajlik. Öltözzünk rétegesen, emellett az esernyőt, esőkabátot se felejtsük otthon!

A közlekedésben nedves, csúszós útszakaszokkal számoljunk, megnövekszik a féktáv, ajánlott lassabban vezetni és kerülni a hirtelen irányváltoztatást. Élénk, erős légmozgás ronthatja a menetstabilitást, ráadásul figyelmetlen, szétszórt sofőrökkel is találkozhatunk, közlekedjünk a szokásosnál is óvatosabban!