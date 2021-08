Humánmeteo: megviselhet a hőingás

Pénteken nem érkezik front a térségünkbe, a többórás napsütés jótékonyan hat a hangulatra. Most is hűvös lesz a hajnal, de délutánra mégtovább melegszik a levegő, délen akár a 30 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Éppen ez a melegedés válthat ki fejfájást sokak szervezetében. A tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fáradtabbak lehetünk a megszokottnál

A magasban intenzív melegedés kezdődik, ami az érzékenyebbeknél több tünetet is előhozhat. Ilyen lehet például a fáradékonyság, a dekoncentráltság és a tompaság, ami akár egész nap felléphet. Az érzékenyebbek szervezetében felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, illetve egyre inkább növekszik a migrénhajlam is. A migrénnel rendszeresen küzdők most lehetőleg kerüljék a kávét és a csokoládét.

A nagy hőingás sokaknál válthat ki fejfájást. Fotó: Getty Images

Emellett haspuffadás és egyébemésztési panaszokis felléphetnek, a puffasztó zöldségek, hüvelyesek nem javasoltak ebben az időszakban. A hideg reggelen a kopásos ízületi bántalmak felerősödhetnek, emellett a nagy napi hőingás a vérnyomáspanaszokkal élőknél okozhat kellemetlen tüneteket.

A reggeli órákban meglehetősen hűvös lesz: a megfázás elkerülése érdekében öltözzünk vastagabban, rétegesen, gondolva arra, hogy napközben gyorsan melegszik a levegő, és délután már vékonyabb ruhadarabokra lesz szükség. A napos, mérsékelten meleg délutánokon ismét emelkedni fog a levegő virágportartalma. A parlagfű okozhatja a legerősebb tüneteket.