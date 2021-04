Humánmeteo: megviselhet a hőingás

Szombaton nem érkezik front, délutánon az ilyenkor szokásosnál valamivel hűvösebb, de viszonylag kellemes hőmérsékletekre kell készülni. Reggel hideg lesz, helyenként fagyhat is, azaz nagy a napi hőingás, és ez a következő napokban is jellemző lesz. Csapadék nem érkezik, napsütéses, igazi tavaszi napoknak nézünk elébe, sokaknál jelentkezhetnek azonban kellemetlen panaszok. A hőingásos, hűvösebb időszak ráadásul gyengíti az immunrendszert is: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Az allergiás panaszok is felerősödhetnek

Habár a legerősebb terhelésektől mentesül a szervezetünk, a már említett nagy napi hőingás azonban többeknél okozhat panaszokat. Leggyakrabban vérnyomásproblémákat, illetve délelőttönként enyhébb rosszullétet tapasztalhatunk, a keringési panaszok napokig fennállhatnak. A fokozottan érzékenyeknél pedig migrén és fáradékonyság is jelentkezhet. Ha fáradtak vagyunk, és nincs elég energiája a szervezetünknek, akkor azimmunrendszeris gyakran gyengül.

A nagy hőingás miatt kellemetlen tüneteink jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A szabadtéri programoknak kedveznek a feltételek, érdemes minél több időt a friss levegőn tölteni. Fontos azonban a réteges öltözet, reggel kifejezetten hideg van, és délután is jóval az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul a hőmérséklet. 11 és 15 óra között az UV-sugárzás közepes vagy erős lesz, megközelíti 5-ös értéket, akár 20 perc alatt is leéghetünk! Az érzékenyebb bőrűek használjanak magas faktorszámú fényvédő szereket.

Allergiásként ismét egy nehéz időszak előtt áll, a tavaszi növények pollenszórása ismét növekedésnek indul. Akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - jelen esetben főként a nyírfa és a nyárfa virágporának esetében lehet erre számítani. A napos, meleg délutánokon érezhetjük legerősebben a kellemetlen tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek. Ilyen esetben mossunk hajat gyakrabban, a ruhát, ágyneműt ne szellőztessük a szabad levegőn, és kerüljük a tejtermékek fogyasztását is.

A közlekedők türelmetlenebbek, ingerültebbek a szokásosnál, valamint a fáradtság, kábaság is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Vezessünk lassabban, óvatosabban, a kerékpárosokra és a biciklisekre is fordítsunk nagyobb figyelmet!