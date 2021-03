Humánmeteo: megviselhet a hőingás

Pénteken elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, délután kellemes időre számíthatunk. Sok napsütés várható, ez pedig javítja a közérzetet, feltölt energiával, egyben az immunrendszert is erősíti. Reggel azonban még többfelé hűvös, fagyos lehet az idő, amit nagy napi hőingás követ. Emiatt országszerte jelentkezhetnek panaszok. A szervezetünket érő hatásokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A nagy napi hőingás vérnyomásproblémákat okozhat az arra érzékenyek körében. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a hőingás nyomán gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, főleg a délelőtti órákban. Ehhez sokszor rosszullét és keringési panaszok is társulnak. Fokozódik a migrénhajlam, ezért nem javasolt most kávét és csokoládét fogyasztani. A melegfrontra fokozottan érzékenyek kissé álmosak, tompábbak lehetnek, de ezt ellensúlyozza a természetes fény élénkítő ereje. Az enyhefejfájása friss levegőn csökkenhet, és a jó társaság is mérsékelheti a kellemetlen tüneteket.

A fényszegény téli időszakot követően kikívánkozunk a természetbe, és érdemes is kihasználni szabadtéri tevékenységekre. A kinti elfoglaltságok során öltözzünk viszont rétegesen, hiszen fagyosan indul a reggel. Könnyen megfázhat, csalóka lehet a napsütés, időnként pedig többfelé a szél is megélénkül. Ami az allergiásokat illeti, a levegőben megtalálható a nyárfa, a tiszafafélék és az éger pollenje, is de ezek még nem okoznak erős tüneteket. A következő napokban azonban hirtelen romlás várható az allergiahelyzetben.